Ο Κιμ Τζόουνς θα ενταχθεί στο δυναμικό του Fendi ως καλλιτεχνικός διευθυντής και θα σχεδιάσει τη γυναικεία ready-to-wear συλλογή, ενώ θα παραμείνει διευθυντής δημιουργικού της ανδρικής γραμμής του Dior.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, ο βρετανός σχεδιαστής μόδας αναλαμβάνει επίσης τις γυναικείες συλλογές υψηλής ραπτικής, γούνας του ιταλικού οίκου μόδας.

FENDI is delighted to welcome Kim Jones as Artistic Director of women’s collections.

Silvia Venturini Fendi will continue as Artistic Director of accessories and menswear collections. #KimJones © Brett Lloyd pic.twitter.com/Qcv8Y3qBm0

— Fendi (@Fendi) September 9, 2020