罵倒や批判はその人自身が『わたしは幸せで無い!』と叫んでいるようなもの。 わたしは「お前は女か男か!?」と知らない人に道で怒鳴られたことがあります。 相手の評価に同意しない限り、他人に自分の価値を下げることはできない。 女でも男でもどちらかである必要はない。そしてわたしは他の人の生き方も尊重したい。 自分が見えている世界は自分しか見えない。自分の価値は自分が決める。 Violent words are reflection of the state of speaker’s heart. Once I was yelled at “Are you man or woman?” by a stranger. They are actually screaming “I am not happy!” Unless you agree with what people tell you, your value cannot be lowered. And I don’t expect anybody to be either man or woman. Let them be who they are. My world can be only seen by me. Let’s determine how we live ourselves. I am with your courage! 私の著書「正々堂々 自分が好きな自分で生きていいんだ」がもうすぐ発売になります🥰 プロフィールに予約リンクを貼りました。 Photo by @masakisato_ #kodonishimura #makeupartist #makeup #monk #西村宏堂 #僧侶 #メイクアップアーティスト #正々堂々 @sunmarkpublishing