Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησαν οι Metallica για να συγχαρούν την Μπάγερν Μονάχου για την επιτυχημένη της πορεία το 2020.

Μάλιστα έδωσε τα εύσημα στους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Σερτζ Γκνάμπρι για τις επιδόσεις τους στο σκοράρισμα.

Το βίντεο της ομάδας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Μπουντεσλίγκα, το οποίο σχολίασε η μπάντα κάνοντας retweet.

Congrats to @FCBayernEN for winning the treble this season and also to Robert Lewandowski and Serge Gnabry for becoming the most goal dangerous duo in @ChampionsLeague history! Good luck in the upcoming @Bundesliga_EN season! https://t.co/Gd4IzEkGSc

— Metallica (@Metallica) September 8, 2020