View this post on Instagram

Μπροστα στους αγώνες με μαζικες κινητοποιησεις να διεκδικησουμε ολοι οι καλλιτέχνες το δικαιωμά μας στην συνέχεια του πολιτισμου, στην επιβιωση μας, στην ελευθερη εκφραση στο δικαιωμα στην ΖΩΗ.