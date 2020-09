View this post on Instagram

Η Αλίκη φωτογραφίζεται στο εξοχικό στον Θεολόγο για το εξώφυλλο του περιοδικού "Φαντάζιο" τον Οκτώβριο του 1975 με τον φακό της Ευσταθίας Ναυπλιώτου και δίνει συνέντευξη για τους αναγνώστες του περιοδικού. Λίγες μέρες αργότερα κάνει πρεμιέρα με την θρυλική "Καμπίρια", ένα έργο που αποτελεί την αρχή για μια σειρά μιούζικαλ που φέρνει από το εξωτερικό με πολυμελείς θιάσους, ζωντανή ορχήστρα και πανάκριβες για τα ελληνικά δεδομένα παραγωγές και με τεράστια κάθε φορά επιτυχία.