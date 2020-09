Μια αναγγελία γάμου στάθηκε αφορμή για την 30χρονη Νικίτα να μάθει ότι ο πρώην άντρα της την απατά.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της τής τηλεφώνησε και της είπε για ένα άρθρο στην εφημερίδα New York Post που δεν έπρεπε να διαβάσει γιατί θα της προκαλούσε αναστάτωση.

Επρόκειτο για την… αναγγελία γάμου του πρώην -πλέον- άντρα της.

Η αναγγελία μιλούσε για το ειδύλλιο του νεαρού επιχειρηματία και της Μαίλιαν. Ο έρωτάς τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Όμως, τότε ο Ρόμπερτ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Νικίτα, με την οποία πήρε διαζύγιο μόλις το 2018.

