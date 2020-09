View this post on Instagram

Η Ξένια Καλογεροπούλου στην Μύκονο το 1953 στα Γυμνασιακά της χρόνια με τον φακό του σπουδαίου νεοελληνιστή φιλόλογου και ερασιτέχνη φωτογράφου Μάριο Βίττι. Ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ο οποίος από τα τέλη της δεκαετίας του '40 μέχρι αρχές της δεκαετίας του '80 απαθανάτισε φωτογραφικά μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης, της διανόησης και του πολιτισμού. Η αγαπημένη ηθοποιός μεγαλωμένη με τους γονείς της στο Ψυχικό μέχρι τα δώδεκα της χρόνια, μετά το διαζύγιο τους μετακομίζει με την μητέρα της ζωγράφο Ίρα Οικονομίδου στην Κυψέλη. Από την παιδική ηλικία εκφράζει μεγάλη αγάπη για την μελέτη και με Νονό τον Κάουφμαν γνωστό ιδιοκτήτη γαλλικού βιβλιοπωλείου στο κέντρο της Αθήνας, διαβάζει αμέτρητα βιβλία με προτίμηση στους Γάλλους συγγραφείς του 19ου αιώνα και με αγαπημένο της το "Μαντάμ Μποβαρύ". Μέσα από τις κοινωνικές συναναστροφες της μητέρας της θα γνωρίσει μεγάλες μορφές της τέχνης και των γραμμάτων της εποχής όπως οι Γιάννης Τσαρούχης και Νίκος Καββαδίας όπου θα εντυπωσιαστεί από την προσωπικότητά τους.Το μικρόβιο της υποκριτικής θα μπει στην φοίτηση της στο Γυμνάσιο στην σχολή Χατζηδάκη όπου με την συμμαθήτρια της Μαρίνα κόρη του συγγραφέα Καραγάτση, γράφουν και ανεβάζουν ερασιτεχνικές παραστάσεις με επιτυχία. Η άρνηση του πατέρα της να εισαχθεί στην σχολή του Κουν τον οποίο γνωρίζει στα δέκα έξι της χρόνια και της προτείνει να σπουδάζει κοντά του, την οδηγεί στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο. Στην διαμονή της στην Αγγλική πρωτεύουσα μαθαίνει την γλώσσα, συνεχίζει την μελέτη με έφεση στην Αγγλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα, εκφράζει όμως δυσαρέσκεια για το χαμηλό σχετικά επίπεδο των σπουδών και των καθηγητών της σχολής και την απογοήτευση της που δεν σπούδασε στην σχολή του μεγάλου Έλληνα θεατράνθρωπου. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα τέλη της δεκαετίας του '50, ξεχωρίζει ήδη μέσα από τις πρώτες εμφανίσεις της στο θέατρο και το σινεμά και μια μακρόχρονη πορεία ξεκινά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες και ένα σπουδαίο και αξιοζήλευτο έργο στο παιδικό θέατρο που παραμένει μέχρι σήμερα αξεπέραστο.