Τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ έβαλε, για ακόμα μία φορά, στο στόχαστρό του ο Πιρς Μόργκαν.

Μιλώντας στη στήλη του στην Mail Online,σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Πιρς είπε: «Πώς θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί «έμπνευση» από την «αυθεντικότητα, την αισιοδοξία και την ηγετική ικανότητα» της Μέγκαν και του Χάρι, δεδομένου ότι έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια γκρινιάζοντας, παραιτούμενοι, να ζουν από πλούσιους και να κηρύττουν την ισότητα από τη θέση του υπέρτατου ελιτισμού;».

Great news that Harry & Meghan have repaid the Frogmore Cottage costs out of their Netflix millions & will also no longer be taking Charles’s cash. Now, if they just give up their very commercially beneficial royal Duke & Duchess titles, they can do & say whatever they like…

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 7, 2020