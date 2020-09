View this post on Instagram

Υπάρχουν πολλές ωραίες φωτογραφίες ……..τραβηγμένες προσεκτικά ,με κατάλληλο φωτισμό ,ανάλογη πόζα ,ύφος,στήσιμο …. αυτή δεν είναι μια από αυτές!! Είναι ένα τυχαίο κλικ του @iliasagios λίγο πριν φύγω απ τη Σχοινούσα …. Την κοιτάζω για ώρα πριν αποφασίσω να την ανεβάσω…. «Σ αρέσει?» Ρωτάω έναν φίλο μου… Την κοιτάζει κι αυτός για κάμποση ώρα ,αμίλητος ….. «Αχ!! Και να ήμουν έτσι» αυτό λέει η φωτογραφία σου ,μου λέει … Αχ! Και να ήμουν έτσι….. Αυτό μόνο!!! #νοφιλτερ #νομεικαπ #νορετους #justme #jocondasmile