Όταν πηγαίνω στο χωριό η Μητέρα μου πάντα θα βγάλει 500 φωτογραφίες για να θυμηθούμε τα παλιά, μία απο αυτες λοιπόν ειναι και η συγκεκριμένη, με τον Rozelino… ο σκύλος που άφησα στην Θεσσαλονική και στούς γονείς μου όταν εφυγα το 2000 για την Αθήνα… πολλά φιλιά σε όλους που αυτές τις μέρες θα πάτε στο χωριό🐐🐖🐎🐈🦮🐏🐓🦔🐇