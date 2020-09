Ο Ντέιβιντ και η Βικτώρια Μπέκαμ λέγεται ότι κόλλησαν κοροναϊό, το διάστημα που πέρασαν τον χρόνο τους σε δύο διαφορετικές χώρες, πηγαίνοντας σε πάρτι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με μια νέα αναφορά, ο θρύλος του ποδοσφαίρου, 45 ετών και η σύζυγός του, 46 ετών, φοβήθηκαν ότι ήταν θετικοί, αφού αρκετοί από τους υπαλλήλους τους κόλλησαν επίσης τον ιό.

Έκαναν ταξίδια στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασιλείο μεταξύ 5 και 19 Μαρτίου, ταξιδεύοντας από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο στο Cotswolds στο Μαϊάμι και στη συνέχεια πίσω στο Cotswolds, χωρίς να ξέρουν ότι είχαν μολυνθεί από τον ιό.

Μέρες αργότερα, στις 5 Μαρτίου, πέταξαν στο Λονδίνο και μετά ταξίδεψαν στο δεύτερο σπίτι που έχουν στο Cotswolds για να γιορτάσουν τα 21α γενέθλια του γιου τους Μπρούκλιν.

Η οικογένεια πραγματοποίησε μια μεγάλη συγκέντρωση στις 7 Μαρτίου στο σπίτι, στην οποία παρευρέθηκε πολύς κόσμος.

Μετά το πάρτι, η οικογένεια πήρε το τζετ και επέστρεψε στις ΗΠΑ, στο Μαϊάμι για την εβδομάδα. Εκεί ο Ντέιβιντ παρευρέθηκε σε ένα ευχάριστο πάρτι του ράπερ Φάρελ.

Λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια – εξαιρουμένου του μεγαλύτερου γιου Μπρούκλιν – επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μείνει στο στο Cotswolds στις 19 Μαρτίου, τέσσερις ημέρες πριν από το lock-down.

Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι κατά την επιστροφή τους ο πατέρας των τεσσάρων άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, ενώ η Βικτώρια ανέπτυξε πονόλαιμο και υψηλή θερμοκρασία αμέσως μετά.

Μια πηγή είπε στο The Sun: «Ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο», εξηγώντας πώς ο Ντέιβιντ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για λογαριασμό του συλλόγου του Inter Miami, όταν η Βικτώρια και τα παιδιά τους πέταξαν για να τον υποστηρίξουν.

«Παρακολούθησαν μερικές εκδηλώσεις, καθώς ο Ντέιβιντ έκανε προώθηση και δεν απουσίαζε η χειραψία και τα φιλιά στους οπαδούς και διάφορους αξιωματούχους του συλλόγου», ισχυρίστηκε ο εμπιστευτικός.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι αρκετές από τις ομάδες του Μπέκαμ, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, σωματοφυλακών και PA – αρρώστησαν επίσης, «μερικοί από αυτούς πολύ άσχημα».

Σύμφωνα με την εμπιστευτική πληροφορία, η Βικτώρια «πανικοβλήθηκε» και υποχρέωσε ολόκληρη την οικογένεια να μπει σε καραντίνα για περισσότερο από την απαιτούμενη περίοδο δύο εβδομάδων, όπως ορίστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ήταν τελείως φοβισμένη, μπορεί να ήταν super-spreaders και έκανε ό,τι μπορούσε για να ελαχιστοποιήσει κάθε μελλοντικό κίνδυνο», δήλωσε η πηγή.

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι, μετά από την πλήρη ανάκαμψη, το ζευγάρι έκανε check in τακτικά με την ομάδα του. Υποτίθεται ότι έστειλαν «πακέτα φροντίδας» σε τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού που είχαν πληγεί ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια, οι Beckhams πέρασαν την καραντίνα στο αρχοντικό της χώρας τους, το οποίο διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ και φυσικά γήπεδο ποδοσφαίρου.

