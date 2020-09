Φρένο στο ακραίο bullying σε βάρος της Λόρα Κλάρκ της γυναίκας που τραυματίστηκε από το μπαλάκι του σε αγώνα του US Open με αποτέλεσμα να αποκλειστεί επιχείρησε να βάλει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA — Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020

Η ίδια δεν έχει καμία ευθύνη φυσικά για την απόφαση του US Open, το οποίο από την πλευρά του εφάρμοσε απλώς τους κανονισμούς, αλλά ο αποκλεισμός το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης από ένα τόσο σπουδαίο τουρνουά, φαίνεται ότι ήταν λόγος για το… ξέσπασμα και την επίθεση των οπαδών στα social media.

Line judge struck by ball hit by Djokovic bombarded with death threats Sick monster lefty liberal cancel culture! I hope they track them all and sue them! And hey #Twitter and #Facebook Allowed this trash to go thru I see! 😤 Freaking Hypocrites! https://t.co/NWkvCASyeI — 🏗 Skyhook 🇺🇸 (@SkyhookMike) September 7, 2020

Όπως σημειώνει η Daily Mail σχεδόν κάθε ανάρτηση της Κλαρκ στο Instagram μέχρι το 2011 γέμισε με άσχημα σχόλια οπαδών του Σέρβου τενίστα.

Laura Clark, an anonymous American lineswoman, is public enemy number one in Serbia after accidentally being hit in the throat by a stray ball from Novak Djokovic. https://t.co/ifPpAtA2gk — news.com.au (@newscomauHQ) September 7, 2020

Τοι μήνυμα συμπαράστασης του Τζόκοβιτς

«Αγαπημένοι μου #NoleFam, σας ευχαριστώ για τα θετικά μηνύματα. Επίσης, σας παρακαλώ να θυμάστε ότι η επόπτρια που χτυπήθηκε από την μπάλα χθες το βράδυ χρειάζεται τη στήριξη της κοινότητάς μας. Δεν έκανε κανένα λάθος. Σας ζητώ να είστε υποστηρικτικοί και ευγενικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στιγμές σαν κι αυτές μας κάνουν μεγαλύτερους και δυνατότερους. Μοιράζομαι την αγάπη μου με όλους. Ευρώπη σου έρχομαι!» έγραψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς