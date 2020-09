View this post on Instagram

Σήμερα στην πόλη σας!!!!! Έχω το γενέθλιο το ωραίο,το χαρούμενο,το αλήτικο! 😂 Στείλτε ευχές παιδιά και όλη την θετική σας ενέργεια, δεν τελειώνει ποτέ μην το φοβάστε και σιγά σιγά να λέμε τις ευχές μας και όλη την υπόλοιπη χρονιά! Να μην περιμένουμε γενέθλια! Είναι μαγικό συναίσθημα και να το στέλνεις και να το νιώθεις. Εγω ειδικά τα τελευταία χρόνια το νιώθω τόσο πολύ απο εσάς..Σας ευχαριστώ, νιώθω ευγνώμων και ανταποδίδω στον καθένα προσωπικά όλη μου την αγαπη. (tip:ούτε αυτή τελειώνει, υπάρχει πολύ απόθεμα) μόλις 23 και τόσο ώριμος😂😂 #ταγενεθλιαμου #μοντελλαιφφορεβερ #blessed🌟