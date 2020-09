Ο επαναπροσδιορισμός του φύλου της, αν και δεν ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο χώρισε με την Κρις Τζένερ , μετά από 23 χρόνια γάμου, έπαιξε το ρόλο του, είπε η Κέιτλιν Τζένερ , επισημαίνοντας ότι υπήρχαν πολλοί λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στο διαζύγιο.

«Υπήρχαν πολλά, αγόρι μου υπήρχαν πολλά πράγματα που συνέβαιναν», είπε η Κέιτλιν. «Και ξαφνικά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα». Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι οι διαφορές τους ήταν αγεφύρωτες και από τη στιγμή εκείνη όλα ήταν εντάξει.

Η Κέιτλιν είπε ότι ηρέμησαν όταν συνειδητοποίησαν πού βρίσκονταν. «Ήξερε ότι δεν λειτουργεί. Ήξερα, επίσης ότι δεν λειτουργεί», είπε. Και αυτό ήταν. Είπε ακόμα ότι από την πρώτη στιγμή ήθελε το σπίτι τους να το κρατήσει η Κρις και η Κρις αμέσως προσφέρθηκε να τη βοηθήσει να βρει και να φτιάξει το ιδανικό μέρος γι’ αυτήν.

