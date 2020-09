View this post on Instagram

Η Αλίκη σε συνάντηση της το 1976 με άλλους δώδεκα (από τους 15 συνολικά) πρωταγωνιστές – θιασάρχες οι οποίοι δημιούργησαν την "Εταιρεία Θεάτρου" ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που παρουσιάζει κατά καιρούς ο χώρος και να συμβάλλουν με το έργο τους στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Δίπλα στην Αλίκη (πάνω αριστερά), Κώστας Καζάκος, Νόνικα Γαληνέα, Έλλη Φωτίου, Τζένη Καρέζη, Μαριέττα Ριάλδη, Κάκια Αναλυτή και (κάτω αριστερά) Άγγελος Αντωνόπουλος, Στέφανος Ληναίος, Κώστας Καρράς, Κώστας Ρηγόπουλος, Νίκος Κούρκουλος και Θανάσης Παπαγεωργίου.