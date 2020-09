Παρά και την επεισοδιακή δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ, φαίνεται πως έχει έχει έναν καινούριο έρωτα καινούργια στη ζωή του.

Ειδικότερα και όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, o Τζόνι Ντεπ έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο γερμανίδας καλλονής.

O λόγος για την 33χρονη Σόφι Χέρμαν με την οποία γνωρίστηκε στο ξενοδοχείο Corinthia, νωρίτερα μέσα στο 2020.

