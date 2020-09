Στις 30 Ιουλίου, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γιόρτασε τα 73α γενέθλιά του.

Ένας από τους φαν του διάσημου ηθοποιού, μποντιμπίλντερ, πολιτικού και συνεπή χρήστη του Reddit, ο Μαξ, ο οποίος είναι επίσης χρήστης της πλατφόρμας, πόσταρε στο Reddit μια φωτογραφία πίπας-Terminator που ο ίδιος είχε σκαλίσει ως δώρο για τα γενέθλια του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

I carved and gifted the "Terminator pipe" to Arnold birthday and he sent me a photo. pic.twitter.com/vCORVlo2Pr

