Ο Κώστας Καζάκος σε μια σπάνια φωτογραφία στο γραφείο του σπιτιού του στα Ιλίσια το 1969, όπου ασχολείται με την Αγιογράφηση εικόνων, μια τέχνη που αποτελεί και μια από τις δημιουργικές και αγαπημένες του συνήθειες και δεν υπήρξε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Από τις δημιουργίες που φιλοτεχνεί ο ίδιος θα προσφέρει και το πρώτο του δώρο στην Τζένη Καρέζη, μια εικόνα που θα κοσμεί σε περίοπτη θέση το γραφείο της για τα επόμενα χρόνια. Το 1969 αποτελεί για τον ίδιο από τις σημαντικότερες χρονιές της ζωής του καθώς τον Απρίλιο γίνεται για πρώτη φορά πατέρας στον γιο του και ταλαντούχο σήμερα ηθοποιό Κων/νο. Καλλιτεχνικά, μετά την μεγάλη επιτυχία με την Τζένη στο έργο "Θεοδώρα η Μεγάλη" που ολοκληρώνει τις παραστάσεις τον Φεβρουάριο λόγω της εγκυμοσύνης της, ετοιμάζονται για το επόμενο θεατρικό ανέβασμα με την κλασική κωμωδία του Σαρντού "Η κυρία δεν με μέλλει" που κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του '70. Ο σπουδαίος αυτός εργάτης της υποκριτικής ερμηνεύει εκπληκτικά για εξήντα πέντε ολόκληρα χρόνια τα μεγαλύτερα έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου με σπάνιο ήθος, απαράμιλλο επαγγελματισμό και συνέπεια. Η εξίσου αξιόλογη πορεία του στον κιν/φου σε δυναμικούς και επιβλητικούς ρόλους τον καθιερώνει σε ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπητά αστέρια της χρυσής αυτής εποχής. Το φθινόπωρο του '66 στα γυρίσματα της ταινίας "Κονσέρτο για πολυβόλα" κάτω από ένα δέντρο και μια παρτίδα τάβλι στον Ισθμό της Κορίνθου θα γνωρίσει και θα λατρέψει την Τζένη Καρέζη, την γυναίκα που θα σφραγίσει την ζωή και την καριέρα του σε μια υπέροχη κοινή πορεία ζωής είκοσι έξι χρόνων μέχρι τον "χαμό" της το 1992. Συγκλονισμένος από την απώλεια θα συνεχίσει την θεατρική του πορεία και κάποια χρόνια μετά με δύναμη ψυχής θα δημιουργήσει μια δεύτερη οικογένεια με την ηθοποιό Τζένη Κόλλια όπου θα αποκτήσει άλλα τρία παιδιά. Σήμερα διανύοντας την όγδοη δεκαετία της ζωής του, το ίδιο ακμαίος, δυνατός και δημιουργικός, συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό που πιστά τον ακολουθεί για δεκαετίες με τις μεγαλειώδεις ερμηνείες του. #arisloupasis#kostaskazakos#greekactors#greekcinema#greektheater#vintagegreece#vintagemovies##oldactors