View this post on Instagram

Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους, με μάχες καθημερινές στη ζωή όλων μας, έρχεται ένα δώρο Θεού να φωτίσει τη ζωή μας με τη Τζένη. Η οικογένεια μας μεγαλώνει @jennybalatsinou ❤️Είμαστε ευτυχείς,γεμάτοι αγάπη και ευγνωμοσύνη 🙏🏼