Η ιδιαίτερη πατρίδα του Τσάντγουικ Μπόουζμαν εργάζεται ήδη σκληρά για τη δημιουργία ενός αγάλματος ως φόρο τιμής στο αστέρι του «Black Panther».

Chadwick Boseman’s fans start massive signature campaign for his statue in Anderson https://t.co/iqvIJo7RMA

— Republic (@republic) September 3, 2020