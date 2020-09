View this post on Instagram

Η Αλίκη φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού "Φαντάζιο" στις 9 Ιουνίου του 1970 με αποκλειστική συνέντευξη και έγχρωμες φωτογραφίες από τα πρώτα γενέθλια και τον ένα χρόνο ευτυχίας με τον μονάκριβο γιο της Γιάννη.