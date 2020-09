Άφωνοι έμειναν οι περαστικοί σε έναν δρόμο του νότιου Λονδίνου, όταν αντίκρισαν έναν άνδρα που φορούσε μόνο το εσώρουχό του και κρατούσε ένα μεγάλο σπαθί. Ο άνδρας απειλούσε τον κόσμο που περνούσε.

Μάλιστα, όταν κάποιοι προσπάθησαν να του πάρουν σπαθί του, εκείνος έγινε ακόμα πιο απειλητικός.

Ο 23χρονος αυτόπτης μάρτυρας Ryan Harris έβλεπε τη σκηνή από το διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον δρόμο και είπε πως το περιστατικό κράτησε τουλάχιστον 5-10 λεπτά.

«Έμοιαζε σαν να ακολουθεί κάποιον, αλλά δεν μπορούσα να δω ποιον, δεν έμοιαζε επιθετικός, σαν να ήθελε να φοβίσει κάποιον».

Η αστυνομία κατέφτασε σύντομα και τότε ένας από τους παριστάμενους άρπαξε το σπαθί και το πέταξε στο πεζοδρόμιο, θέλοντας μάλλον να εκτονώσει την ένταση.

Ο άντρας δεν αντιστάθηκε στη σύλληψη και το περιστατικό έληξε αμέσως με τον ερχομό της αστυνομίας.

Walworth Road today ,personally I think it’s a bit chilly to be dressed like that 🤪 pic.twitter.com/wVUmMdplE6

— grant (@peckham65till) August 30, 2020