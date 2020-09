View this post on Instagram

Το 1969 ο Γιάννης Πουλόπουλος ανοίγει το σπίτι του για τους αναγνώστες του περιοδικού "Φαντάζιο", φωτογραφίζεται στον αγαπημένο του χώρο το τζάκι διαβάζοντας το συγκεκριμένο περιοδικό και δίνει μια συνέντευξη καρδιάς για την ζωή, την καριέρα και τις αγαπημένες του συνήθειες. Όπως ο ίδιος αναφέρει, λατρεύει την θαλπωρή και την ζεστή ατμόσφαιρα του σπιτιού, τον χαλαρώνει το διάβασμα, η συγγραφή τραγουδιών και ποιημάτων, η κιθάρα, η ζωγραφική και οι συζητήσεις με φίλους για την αγαπημένη του ομάδα τον Παναθηναικό. Στην προσωπική του ζωή ονειρεύεται να γνωρίσει μια γλυκιά, σοβαρή και έξυπνη κοπέλα που θα ταιριάζει με τον δικό του χαρακτήρα. Τον μεγάλο έρωτα θα τον βρει το 1983 στο πρόσωπο της Μπέτυς Κοκκινάκη με την οποία θα παντρευτεί το 1985, θα αποκτήσει λίγα χρόνια μετά την μονάκριβη κόρη του και θα ζήσει μαζί της τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του μέχρι το τέλος. Την χρονιά της συνέντευξης βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του με κορυφαία την ερμηνεία του στο άλμπουμ "Ο Δρόμος" των Πλέσσα-Παπαδόπουλου που αποτελεί μέχρι σήμερα τον πιο επιτυχημένο δίσκο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Με την αισθαντική, γεμάτη λυρισμό και υπέροχα ηχοχρώματα φωνή του θα ερμηνεύσει με τρόπο μοναδικό για τέσσερις δεκαετίες τα ωραιότερα τραγούδια των σημαντικοτερων συνθετών της εποχής.Το 1999 θα αποσυρθεί από τον χώρο της μουσικής όταν τα δεδομένα της νυχτερινής διασκέδασης και του σύγχρονου ρεπερτορίου δεν θα ταιριάζουν με την δική του αισθητική και τις δικές του απαιτήσεις. Σεμνός, μετρημένος και ταπεινός καλλιτέχνης παρά την ασύλληπτη επιτυχία που θα βιώσει στην καριέρα του, με καλοσύνη και αγνότητα ψυχής, ο οποίος θα καταφέρει μια ολόκληρη γενιά ερμηνευτών να στηριχθεί στα δικά του τραγούδια και να ξεκινήσουν την καριέρα τους μέσα από αυτά. Η είδηση του "χαμού" του θα βυθίσει σε θλίψη όλη την Ελλάδα, μέσα όμως από την βελούδινη φωνή και τα αθάνατα τραγούδια του θα συνεχίσει να συντροφεύει γλυκά και ρομαντικά γενιές ολόκληρες.