Διάσημα brands μόδας εδώ και πολύ καιρό προσλαμβάνουν image makers για να αφηγούνται τις οπτικές τους ιστορίες κάθε σεζόν.

Οι διαφημιστικές καμπάνιες απαιτούν όραμα και δεξιότητες διαχείρισης των πρότζεκτ για να ενώσουν μια ομάδα αποτελούμενη από σχεδιαστές, φωτογράφους, σκηνοθέτες, μοντέλα, make up artists και hair stylists για να δημιουργήσουν τις εικόνες που αντανακλούν αυτές τις ιστορίες.

Στην εποχή της Covid-19, οι φωτογραφίσεις μόδας δεν είναι προτεραιότητα.

Στη νέα εποχή αναζητούνται αυθεντικές ιστορίες και τα brand επινοούν νέους τρόπους σύνδεσης με το κοινό, μέσω πιο ρεαλιστικού φακού.

Η πιο πρόσφατη εκστρατεία που αντικατοπτρίζει όλα αυτά είναι του Acne Studios, το οποίο την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε τις φωτογραφίες του για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνα 2020 με την ομάδα του Acne μαζί με τα κατοικίδια ζώα τους.

«Πριν από λίγο καιρό απέκτησα σκύλο. Από τότε άρχισα να παρατηρώ τους «ανθρώπους με σκύλους», τον τρόπο που περπατούν, τον τρόπο που ντύνονται» ανέφερε ο Jonny Johansson, διευθυντής δημιουργικού του Acne Studios.

«Δεν τους έβλεπα με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν και τώρα υποθέτω ότι έχω γίνει ίδιος.

Για αυτήν τη συλλογή, ήθελα να παρουσιάσω αυτή την κουλτούρα για όλη την έμπνευση που μου έδωσε» σημείωσε.

Acne Studios launches the new Fall/Winter 2020 collection with pieces featuring dog artwork by British artist @lydiablakeley. Discover @AcneStudios FW20: https://t.co/2e7MK4awdE pic.twitter.com/9efJI7hSoK — Acne Studios (@acnestudios) September 1, 2020

Acne Studios launches Fall/Winter 2020 with portaits of team members and their dogs. Photographed by Anders Edström at @AcneStudios HQ, Stockholm. Discover FW20: https://t.co/2e7MK4awdE pic.twitter.com/iS6Fcan3PB — Acne Studios (@acnestudios) August 31, 2020

To σουηδικό brand μόδας σχεδίασε μια σειρά από ενδύματα και αξεσουάρ με prints με σκύλους από τη Βρετανίδα καλλιτέχνη, Lydia Blakeley. Για την προβολή της συλλογής, η ομάδα του brand φωτογραφήθηκε στην έδρα του, στη Στοκχόλμη με τα σκυλιά της.

Νωρίτερα φέτος, το brand Burberry παρουσίασε το προσωπικό της σε μια καμπάνια για διαφήμιση, στην οποία υπάλληλοι από τα τμήματα εμπορευμάτων, οικονομικών, λιανικής και σχεδιασμού φωτογραφήθηκε με κομμάτια από την τελευταία συλλογή, ο καθένας έξω από την κατοικία του.

Introducing the Spring/Summer 2021 pre-collection lookbook, inspired by #ThomasBurberry’s legacy of discovery and the outdoors – starring our #Burberry community and arriving in November https://t.co/EHJh3dd513#BurberryPreSS21 pic.twitter.com/7zW9BGqQAj — Burberry (@Burberry) July 23, 2020

Το κοινό συνδέεται πιο εύκολα με το brand όταν βλέπει τις δημιουργίες του να φοριούνται από εργαζόμενους του, αναφέρει δημοσίευμα του fashionunited.

Στην αρχή του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας, όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ, οι φωτογραφήσεις για brand μόδας με ολόκληρες ομάδες συντελεστών ήταν αδύνατες, παράνομες οπότε οι στρατηγικές μάρκετινγκ έπρεπε να προσαρμοστούν, όχι μόνο για διοικητικούς λόγους, αλλά και επειδή οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαφημίσεις, αλλά και οι εργαζόμενοί τους αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικοί ως μοντέλα.