Ξεχωριστά ήταν για την βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας τα φετινά της γενέθλια, καθώς τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα και την οικογένεια της.
Για να μοιραστεί αυτή τη γιορτινή μέρα με τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, η βασίλισσα Ράνια, η οποία γιόρτασε στις 31 Αυγούστου τα 50α της γενέθλια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια οικογενειακή φωτογραφία.
Η βασίλισσα Ράνια είναι μία από τις πιο καλοντυμένες «γαλαζοαίματες» ενώ η μοντέρνα της ματιά έχει φέρει αέρα ανανέωσης στην Μέση Ανατολή.
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من لقائي اليوم في جبل اللويبدة مع شباب وصبايا جمعية تجلى للموسيقى والفنون. أعجبتني أفكارهم وإيجابيتهم ومشاريعهم لنشر الثقافة والفنون #الأردن #حب_الأردن From my meeting in Jabal Al-Weibdeh with the young men and women of Tajalla for Music and Arts. Very impressed by their determination to spread culture and the arts. What a pleasure it was to drop by and meet them! #Jordan #LoveJO
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أحب دائما زيارة المعرض السنوي للمنتجات الحرفية من تصاميم مؤسسة نهر الأردن لرؤية الأعمال الفنية والحرفية التي تبدع بها سيدات من المجتمعات المحلية وتعكس تراثنا الجميل. من جولتي اليوم في المعرض الثالث والعشرين للمؤسسة #الأردن #حب_الأردن I always look forward to the Jordan River Foundation’s annual handicrafts exhibition to see the hard work of talented local women that reflects Jordan’s beautiful heritage. From my visit to the foundation’s 23rd annual exhibition today #Jordan #LoveJO
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فخورة بأن أصبح ملتقى مهارات المعلمين محطة سنوية يجتمع فيها المعلمون والتربويون والخبراء لبحث سبل تحسين مخرجات التعليم في الأردن والعالم العربي، وهذا العام ركز الملتقى على كيفية إنشاء جيل بتفكير مرن وتزويده بالمهارات المطلوبة لتحقيق النجاح ومواكبة التطور في العالم #تعليم #الأردن #حب_الأردن Proud that the Teacher Skills Forum has become a vital annual gathering for teachers, educators, and experts seeking to improve learning outcomes in Jordan and the Arab world. This year’s forum focused on the importance of equipping learners with agile mindsets and the necessary skills to succeed in an evolving world #Education #Jordan #LoveJO
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شاركت اليوم في إطلاق ما تبقى من مساقات مادة الرياضيات على منصة إدراك للتعلم المدرسي لتشمل بذلك جميع الصفوف المدرسية. سعدت لرؤية تفاعل الأطفال مع المساقات التي توفرها المنصة والاستماع من الأهالي والمعلمين كيف ساعدتهم إدراك في تدريس أطفالهم #تعليم #الأردن #حب_الأردن Joined a number of parents, teachers, and students for the launch of the remaining math curricula for grades K-5 on our Edraak platform for schoolchildren, which now includes math streams for all grades. It was great seeing how engaged children were with the content on the platform and hearing from both teachers and parents how they benefit from Edraak #Education #Jordan #LoveJO
Η πάντα κομψή και εντυπωσιακή σύζυγος του βασιλιά της Ιορδανίας, έκλεψε για άλλη μία φορά την παράσταση με την εμφάνισή της, ενώ τα θετικά σχόλια και τα likes για το ντύσιμό της, έπεσαν «βροχή».
«Τίποτα δεν ξεπερνά μια μέρα με τους ανθρώπους που αγαπάς. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας – μου φτιάξατε την ημέρα!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση για τα γενέθλια της βασίλισσας Ράνιας:
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ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكراً من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير #حب #الأردن #حب_الأردن Nothing beats a day spent surrounded with the people you love most. And thank you all for your lovely birthday greetings – you made my day! #Love #Jordan #LoveJO