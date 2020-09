View this post on Instagram

من لقائي اليوم في جبل اللويبدة مع شباب وصبايا جمعية تجلى للموسيقى والفنون. أعجبتني أفكارهم وإيجابيتهم ومشاريعهم لنشر الثقافة والفنون #الأردن #حب_الأردن From my meeting in Jabal Al-Weibdeh with the young men and women of Tajalla for Music and Arts. Very impressed by their determination to spread culture and the arts. What a pleasure it was to drop by and meet them! #Jordan #LoveJO