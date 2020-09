Ο διάσημος αμερικανός τραγουδιστής της R&B Akon προχωρά με τα σχέδια για τη δημιουργία μιας φουτουριστικής παναφρικανικής πόλης, ανακοινώνοντας ότι η οικοδόμηση θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, στο πλαίσιο του πρότζεκτ των έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά το αβέβαιο μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού.

Ο Akon είπε ότι ελπίζει ότι με το πρότζεκτ του θα παράσχει απολύτως απαραίτητες θέσεις εργασίας στη Σενεγάλη και ότι πόλη του θα αποτελέσει πατρίδα για τους Μαύρους Αμερικανούς και άλλους που αντιμετωπίζουν φυλετικές αδικίες.

"A real-life Wakanda": R&B singer Akon moves ahead with $6 billion futuristic "Akon City" in Senegal https://t.co/PfWwo3z1RW pic.twitter.com/SX0a88D2bm

Akon just unveiled his $6 billion "futuristic" city in Senegal. The reviews are mixed. https://t.co/adqvcLxBJt

— The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2020