"Τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία να φοράμε μάσκες και να κρατάμε αποστάσεις. Έγινα σαφής δεσποινίς Παπασταύρου; “Εεεεε μάααλιστα κύριε Φλωρά ότι πείτε !!!"