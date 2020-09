View this post on Instagram

Είναι ντάλα καλοκαίρι το ξέρω μα οι φανταστικές αυτές μπότες είναι καλοκαιρινές, πανάλαφρες, χειροποίητες από την @erospsyche.shoes ! Φόρεμα @zara makeup @thanosvogiatzis hairstyle @konstantinosavgerinos styling @trakas_giannis απο το χτεσινό #kalyteradenginetai @alphatv