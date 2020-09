Η φύση που έχουμε στο μυαλό μας, δε συνιστά μόνο γατάκια σκυλάκια και αλεπουδίτσες.

Η πραγματικότητα είναι πολλή βάναυση, ειδικά όταν αυτή τις τροφικές αλυσίδες μεταξύ των ζωντανών οργανισμών.

Από το μικροσκοπικό κουνούπι που κυριολεκτικά πίνει το αίμα μας, μέχρι ολόκληρα θηρία τα οποία κατατρώνε άλλα ζώα, με μεγάλη βιαιότητα.

Οι κανόνες της φύσης διέποντα από το χάος το οποίο προξενεί μια ενστικτώδη αρμονία μέσα σε όλα αυτά και κατά συνέπεια διατηρείται η ισορροπία στο οικοσύστημα (αν εξαιρέσουμε φυσικά την ανθρώπινη παρέμβαση σε όλο αυτό).

Η φύση μπορεί να έχει την πιο «γλυκιά» και ήρεμη πλευρά όπως ένα καταπράσινο βουνό, με ελάφια κλπ. Όμως τα ένστικτα μεταξύ των ζώων του ζωικού βασιλείου, πάντα θα επικρατούν.

Ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιεί ότι δε μπορεί να δαμάσει τη φύση και πώς το πραγματικό της πρόσωπο είναι πολύ πιο «άγριο» από όσο εκείνος τείνει να πιστεύει.

— Nature is Scary (@NatureisScary) August 27, 2020

— Nature is Scary (@NatureisScary) August 20, 2020

Coconut crabs don't just hunt coconuts, here's footage of one killing a red-footed booby pic.twitter.com/WcbXtklFQ4

— Nature is Scary (@NatureisScary) August 15, 2020