View this post on Instagram

Το πιο γλυκό ‘βάρος‘ που θα σηκώσεις ποτέ, είναι αυτό της πατρότητας, όσες επαναλήψεις κι αν χρειαστεί να κάνεις. Βάζεις τις ανάγκες τους και τα θέλω τους πάνω απ´ τα δικά σου, γίνεσαι το στήριγμά τους, η πιο ζεστή αγκαλιά τους και τα αγαπάς περισσότερο απ´ τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί όλη σου η ζωή, είναι αυτά! #FathersDay