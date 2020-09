Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται πως έχει βρει τον έρωτα σε ένα 27χρονο, μοντέλο εκ Γερμανίας, ονόματι Νικόλ Ποτουράλσκι, για την οποία οι αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή δεν έχουν σταματήσει…

Ο γοητευτικός σταρ του Χόλιγουντ που διέψευσε τις φήμες για ρομάντσο με την ηθοποιό Άλια Σόουκατ, μένει στο Σατό Μιραβάλ, την έκταση που είχε αγοράσει αντί 67 εκατ. δολαρίων το 2011 με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί.

Στην σελίδα της στο Facebook, το μοντέλο, που είναι αγαπημένη της βρετανίδας σχεδιάστριας Vivienne Westwood, αποκαλύπτει, επίσης, ότι είναι ελεύθερη. Τελικά όχι μόνο έλευθερη δεν είναι, αλλά είναι και αρκετλα χρόνια παντρεμένη!

Η νεαρή σύντροφος του Μπραντ Πιτ παραμένει παντρεμένη με τον 68χρονο σύζυγό της με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα γιο 7 ετών, τον Εμίλ. Μάλιστα, ο γιος της ξεκίνησε πρόσφατα το σχολείο στο Βερολίνο, αλλά νωρίτερα μέσα στο μήνα συνόδευσε την όμορφη μαμά του σε ταξίδι της στο Μπέβερλι Χιλς.

