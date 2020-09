View this post on Instagram

#challengeaccepted δεν αγαπώ τα challenge αλλά αυτό έχει έναν σκοπό. Τη γυναικεία αλληλεγγύη. Βρίσκω σπουδαία τη πρόθεση να καταρρίπτονται «παλιακα» κλισέ όπως το ότι σαν το γυναικείο ξεκατίνιασμα κ τον ανταγωνισμό δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο. Αν κ το κλισεδάκι έχει ακόμα γερές αυταπόδεικτες βάσεις, δεν χρειάζεται να αναφέρω ακρότητες όπως η πρόσφατη ξακουστή επίθεση με βιτριόλι, αρκεί να σου θυμίσω μια κουβέντα που σίγουρα θα άκουσες τελευταία ανάμεσα σε παρέες, όπου γυναίκα σχολίαζε γυναίκα… αυτό που εγώ θα προσθέσω σε όλη αυτή τη τεράστια αλυσίδα του challenge είναι το εξής: για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον οποιοδήποτε άλλον, να τον αγαπήσουμε, να τον θαυμάσουμε, να τον αναγνωρίσουμε, να τον πιστέψουμε, να τον δούμε θετικά ,να τον αποδεχτούμε κ να τον παραδεχτούμε, πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει όλα τα παραπάνω με τον εαυτό μας. @dutchesss_ @kallyfos @demmygeorgiou @mpapaefst #womenempowerment #womensupportingwomen