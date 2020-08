Ένα νέο είδος εμφυτεύσιμου στον εγκέφαλο τσιπ, που ανοίγει το δρόμο για τη διεπαφή του ανθρώπινου εγκεφάλου με υπολογιστή, ώστε να μεταφέρονται σε αυτόν εντολές και να ελέγχεται η λειτουργία έξυπνων συσκευών, παρουσίασε την Παρασκευή ο Έλον Μασκ, την Παρασκευή.

Το τσιπ παρουσιάστηκε μέσω live streaming εκδήλωσης όπου το «παρών» έδωσε και ο ίδιος ο Έλον Μασκ.

Ο Μασκ παρουσίασε τρία γουρούνια, ένα από τα οποία είχε στον εγκέφαλό της το τσιπ, ενώ τα άλλα δεν το είχαν ή το είχαν στο παρελθόν.

Το γουρουνάκι με το τσιπ, ονόματι Γερτρούδη ενώ έκανε κινήσεις γύρω από ένα στυλό, μύριζε το έδαφος το έδαφος και έτρωγε, ακούγονταν δυνατά «μπιπ» και ηλεκτρονικοί ήχοι, ενώ μια οθόνη έδειχνε σε γράφημα σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα του εγκεφάλου της.

Ο Μασκ εξήγησε ότι στην Γερτρούδη είχε τοποθετηθεί το εμφύτευμα στο κεφάλι της δύο μήνες νωρίτερα και συνδέθηκε αυτό με νευρώνες στο ρύγχος της.

Όταν άγγιξε κάτι με το ρύγχος της, έστειλε νευρικές ακίδες που εντοπίστηκαν από περισσότερα από 1.000 ηλεκτρόδια στο εμφύτευμα.

«Οι χοίροι έχουν στην πραγματικότητα αρκετές ομοιότητες με τους ανθρώπους. Εάν πρόκειται να καταλάβουμε κάτι για τους ανθρώπους, τότε οι χοίροι είναι μια καλή επιλογή» εξήγησε ο Μασκ στο κοινό.

«Εάν η συσκευή αντέχει να λειτουργεί στο γουρούνι, αφού άντεξε εκεί για δύο μήνες και λειτουργεί, τότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι η συσκευή θα έχει αντοχές και στους ανθρώπους».

Σημειώνεται πως η παρουσίαση έγινε σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου από τότε που ο Μασκ αποκάλυψε για πρώτη φορά το νέο είδος εμφυτεύσιμου τσιπ υπολογιστή.

Τότε είχε κάνει λόγο για ένα όραμα για ένα τσιπ υπολογιστή συνδεδεμένο με εξαιρετικά λεπτά καλώδια και ηλεκτρόδια, τα οποία θα ενσωματώνονταν στον εγκέφαλο ενός ατόμου από ένα χειρουργικό ρομπότ.

At a demo with live pigs, @elonmusk said that his company @Neuralink had built a self-contained neural implant that can transmit detailed brain activity without the aid of external hardware. “It’s like a Fitbit in your skull with tiny wires,” Musk said. https://t.co/95UO2mCXh9 pic.twitter.com/D4xeXI7sPx

— IEEE Spectrum (@IEEESpectrum) August 29, 2020