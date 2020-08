View this post on Instagram

🔥GIVEAWAY 🔥 Η αγαπημένη μου πια @senseshopgr (της οποιας είναι το φόρεμα που φοράω)κάνει δώρο σε 5 τυχερες από εσας 5 δωροεπιταγές των 50€ για να διαλέξετε ότι θέλετε από τη νέα συλλογή❤️ 1️⃣follow @senseshopgr 2️⃣follow @eleni.hatzidou 3️⃣mention στα σχόλια 2 φίλες σε οσα σχόλια θέλετε! Ο διαγωνισμός λήγει στις 7/9 ! Καλή επιτυχία❤️