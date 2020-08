View this post on Instagram

Μου λείπετε τόσο πολύ παιδάκια μου @babis_laza ανυπομονώ να σας πάρω αγκαλιά και να μπορω και πάλι να σας φροντίσω…αφού πρώτα θα έχω φροντίσει την υγεία μου… ♥️ Φίλοι μου ο κορονοϊος δεν κάνει διακρίσεις πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι διατρέχουμε τον ίδιο κίνδυνο πάντα με απρόβλεπτες συνέπειες….ο κάθε άνθρωπος ο κάθε οργανισμός αντιδρά και προσβάλλεται διαφορετικά…φοράμε μάσκα παντού τηρούμε τους κανόνες υγιεινής…σεβόμαστε τον εαυτό μας την οικογένεια μας…όλους τους συνανθρώπους μας…χωρις υπερβολες …τρελα και αγχος απλά προσέχουμε….μπορούμε και να δουλευουμε μπορούμε και να διασκεδάζουμε…μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με προσοχή και σεβασμό…λίγους μήνες πίσω θυμάμαι δεν το πίστευα …η έστω πίστευα ότι είναι κάτι απλό δίχως σημασία… κάτι που δεν αποτελεί κίνδυνο…έχουν περάσει 12 μέρες από τοτε που νόσησα…12 πολυ δυσκολες μερες για μένα…στις 24 του μήνα την Δευτερα βγήκα θετική στον COVID…το διαισθανομουν πριν πάρω τα αποτελέσματα γιατί αυτό που ένιωθα έχοντας όλα τα συμπτώματα ήταν υπερβολικά δυσάρεστο και καθόλου φυσιολογικό…και αναμφισβήτητα επικίνδυνο…είναι ευλογία να νιώθεις να αισθάνεσαι υγειής…να αναπνέεις δίχως δυσκολία…να γελάς να χαίρεσαι την ζωή…θλίβομαι για όλους τους συνανθρώπους μου που ταλαιπωρούνται από τον ιό…είτε πιο βαριά είτε πιο ήπια…θλίβομαι για τους συνανθρώπους μου που μετά από τόσους θανάτους δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα…δεν προσέχουν δεν προστατεύουν και δείχνουν τόσο προκλητικά την ανευθυνότητα και την αδιαφορία τους…ας σεβαστούμε το δωρο της ζωή λίγο παραπάνω….για το καλο όλων….σας ευχαριστω όλους για το ενδιαφέρον την αγάπη σας και τα μηνύματα συμπαράστασης ♥️. #covid#staysafe#staystrong#staypositive#life#livelovelaugh#family#missmyfamily#mylove