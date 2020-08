View this post on Instagram

Αν περνάτε από Καβάλα, μη χάσετε την ευκαιρία να πάτε στα ιαματικά λασπολουτρα! Μοναδική εμπειρία. Το σώμα βουλιάζει μέσα στο ρευστό χώμα. Η Γη σε καταπίνει και σε θεραπεύει (δερματικά, αρθροπαθειες, ως καλλυντικό σκεύασμα κλπ) Χωμάτινο άγαλμα στη φώτο η Άννα μου. Την αγαπώ γιατί με εμπιστεύεται και βουτάει ακόμα και στις λάσπες μαζί μου😍😍😜!! #mudbath #mymuse #naturelovers #natureheals #greeknature