Έσβησε η Φωνή του Ελληνικου Κλασσικου Κινηματογράφου. Αν κι είχα να σε δω χρόνια,η φωνή σου μας συντρόφευε παντού,σε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό παίζει αυτά τα όμορφα τραγούδια του Νέου Κυμματος,σε όποιο νεανικό πάρτυ που τη στιγμή του τέλους του,τα παιδιά ψάχνουν τραγούδια για να εκφράσουν τον έρωτα τους,σε οποιο προγραμμα επιθυμεί να επιδείξει μια στιγμή σοβαρότητας χρησιμοποιώντας τα πολύ γλυκά τραγούδια που τραγούδησες με τη φωνή σου που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη.. Καλό σου Ταξίδι Γιάννη #yannispoulopoulos #giannispoulopoulos #yiannispoulopoulos