Μια υποτροφία για το American Ballet Theatre έλαβε ο 11χρονος χορευτής Μαντού Μεζόμα Αντονι από τη Νιγηρία, μετά από βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει μπαλέτο ξυπόλητος στη βροχή.

Το βίντεο, που έγινε αμέσως viral και κάνει το γύρο του Διαδικτύου, το είδαν ιθύνοντες του American Ballet Theatre και του προσέφεραν μία θέση σε μία από τις κορυφαίες σχολές χορού στον κόσμο.

Η σχολή ιδρύθηκε το 2017 από τον Ντανιέλ Ατζάλα Οβοσένι, ο οποίος παραδίδει δωρεάν μαθήματα χορού σε ταλαντούχα παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο μικρός Αντονι. Κι όταν η σχολή ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ο Αντονι κάνει πιρουέτες ξυπόλητος στη βροχή, ο μικρός Νιγηριανός κέρδισε υποτροφία για μία από τις καλύτερες σχολές χορού της Ν. Υόρκης.

11-year-old Anthony Mmesoma Madu earned a dance scholarship with the American Ballet Theater for a viral video of him dancing in the rain https://t.co/unZxkAEQuE

Footage of Anthony Mmesoma Madu dancing barefoot in the rain outside the Leap of Dance Academy in Lagos was seen by the American Ballet Theatre.

The 11-year-old has now been offered a scholarship there.

For the latest videos, head here: https://t.co/oMGWb68iLC pic.twitter.com/SSgeJJ56Pw

