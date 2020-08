Αντιμέτωπος και πάλι με καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, μία γυναίκα κατήγγειλε πως ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ την βίασε δύο φορές σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, το 2013.

Μία καταγγελία που έρχεται να προστεθεί στις ήδη έξι υπάρχουσες περί σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από τον διάσημο ηθοποιό.

