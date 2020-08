Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλει να απαλλαγεί από την κηδεμονία του πατέρα της, ο οποίος ελέγχει εδώ και 12 χρόνια τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.

Ο Τζέιμι Σπίαρς ανέλαβε «κηδεμόνας» της ενήλικης κόρης του το 2008, αφού η ζωή της βγήκε εκτός ελέγχου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΑΠΕ, δεν έχει δώσει καμία συναυλία από τον Οκτώβριο του 2018 και πέρσι εισήχθη και πάλι, για μικρό χρονικό διάστημα, σε ψυχιατρείο.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι «είναι δεδηλωμένη επιθυμία της να μην δώσει παραστάσεις αυτήν την περίοδο».

Court Update: Jodi Montgomery’s temporary role as conservator was extended to February 1st, 2021. TMZ is reporting certain documents need to be filed before her issues go before a judge. The fight continues. #FreeBritney pic.twitter.com/TXg0gYcZNC

— Britney Fan (@BritneyHiatus) August 19, 2020