Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν καθώς το βράδυ του Σαββάτου (15/8) γνώρισε στην Πορτογαλία την ήττα με 3-1 από τη Λιόν και αποκλείστηκε από το Champions League. Μετά από τη λήξη του αγώνα, ο Μπερνάρντο Σίλβα έγραψε απολογητικό tweet προς τους φίλους των «citizens».

Το tweet έγραφε χαρακτηριστικά: «Η σεζόν τελείωσε με απογοητευτικό τρόπο για εμάς. Ζητάμε συγγνώμη σε όλους τους οπαδούς για την απογοητευτική χρονιά. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να σας υποσχεθούμε είναι ότι τη σεζόν 2020-21 θα παλέψουμε πολύ για να τα πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε στις νίκες για εσάς».

The 2019/2020 season has ended for us in a very disappointing way. To all the fans, we’re sorry for this frustrating season. The only thing we can promise is that in 2020/2021 we’ll fight a lot to do much better and get back to winning important things for you guys! 🔵🔵

