Χρόνια πολλα, σας εύχομαι με μια κωμική ιστορία που συνοδεύει τις αδέξιες φωτό-μαγιό !επειδή ο άντρας μου δεν μ αγαπάει αρκετά ώστε να με τραβάει φωτογραφία όσο ακόμα είμαι σχετικά νέα ,είμαι αναγκασμένη να σκέφτομαι τρόπους να το κάνω χωρίς βοήθεια .οι φωτό που βλέπετε στη Σύρο που αγαπώ ,είναι τραβηγμένες με timer ,ψαχνω να βρω πόζα σαν ηλίθια και επειδή καποιος έπρεπε να κρατάει το τηλεφωνο σταθερα, το εβαλα σε μια μάσκα που στη συνέχεια κρέμασα με μανταλάκια 😂 (τελευταία φωτό) Δεν θα τις τιτλοφορήσω «Σύρος 2020, Αθηναΐς 46 ετών» γιατί το Insta είναι πλέον το άλμπουμ της ζωής μας ,αλλά «Η μοναξιά του γάμου και ο αυτοματισμός στον οποίο με οδήγησε». Ελπιζω να μ αγαπάει αρκετά ώστε να διαβάσει τουλαχιστον το κείμενο ή τέλος πάντων απλως να μην αγαπά να τραβά φωτογραφίες.. στα αλήθεια δεν εχω παραπονα από τον ίδιο αλλά και από το γάμο που είναι θαυμάσια εφεύρεση ακριβως εξ αιτίας της μοναξιάς του -αλλά αυτή είναι μεγάλη κουλτούροσυζήτηση. Ας επιστρεψουμε στα πιο απλα : Η σκιά κρύβει τις ατέλειες προτιμήστε την αντί φίλτρου, αυτό έμαθα και , χρειαζομαι μεταξύ άλλων ενδυνάμωση σωματική και ισως και ψυχολογική γιατί υπήρξα καταθλιπτικά αδρανής όλο τον τραυματικό χειμώνα που περάσαμε. κλείνω την ετήσια φωτό-μαγιό ! Και του χρόνου ! #vitigo #vitiligopride