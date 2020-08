View this post on Instagram

Άλλη μια πολυ σπάνια φωτογραφία αυτή τη φορά η Αλικη με την Γεωργία Βασιλειαδου μεσα από τον φακό του @studio_kleisthenis !!! Η Αλίκη προλογίζει μαζί με τον Αλέκο Σακελλάριο την 100η παράσταση του έργου "Οι νεόπλουτοι που ανεβάζει με μεγάλη επιτυχία το 1963 ο θίασος Βασιλειάδου -Αυλωνίτης -Ρίζος στο θέατρο Φύρστ (πρώην Σαμαρτζή). Το στούντιο Κλεισθενης λειτουργεί ακόμα και σήμερα με πολυ σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και ως στούντιο φωτογράφησης για όσους ενδιαφερονται μπορούν να στείλουν μνμ στο Instagram @studio_kleisthenis