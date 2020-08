View this post on Instagram

Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει την πανέμορφη Μάρθα Καραγιάννη στον γάμο της με τον άσσο του Ολυμπιακού και γόη των γηπέδων Μίμη Στεφανάκο τον Οκτώβριο του 1960.