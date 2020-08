Το δύσκολο ταξίδι επιστροφής στη γη ξεκίνησε σήμερα για δύο αστροναύτες της NASA.

Οι Doug Hurley και Bob Behnken, αναμένεται να προθαλασωθούν στον Κόλπο του Μεξικού στα ανοικτά των ακτών της πόλης του Παναμά της Φλόριντα.

Οι δύο τους, είχαν φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 31 Μαΐου, με το νέο SpaceX’s διαστημικό όχημα.

Τα πλάνα της προσπάθειας επιστροφής των αστροναυτών στον πλανήτη που δημοσίευσε στο Twitter το «Reuters» είναι ενδεικτικά.

Two @NASA astronauts who rode to the @Space_Station on SpaceX’s new Crew Dragon are heading home for a splashdown in the Gulf of Mexico https://t.co/XiC747ttkQ pic.twitter.com/YGrnqK4Zzy

— Reuters (@Reuters) August 2, 2020