Έντονα σχολιάστηκε στα social media η έκρηξη των κρουσμάτων του κοροναϊού.

Σήμερα μόνο ανακοινώθηκαν 110 κρούσματα κοροναϊού, με το hashtag #covid19gr να φτάνει στην πρώτη θέση των trends.

Κάποιοι από τους χρήστες ζητούν συμμόρφωση με τα μέτρα που συνιστά ο ΕΟΔΥ και οι αρχές, ενώ άλλοι σχολίασαν την κατάσταση με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο.

Άλλοι τα «ρίχνουν» στον τουρισμό ενώ άλλοι στους «ανεύθυνους» πολίτες.

110 new cases in Greece today. I’ll be in my bunker if you need me!! ⚠️☣️🦠 #covid19gr pic.twitter.com/HFFL2CtskQ

— Demys (@DimitrisArg19) August 1, 2020