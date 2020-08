Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Οι δώδεκα ένορκοι Ενας υπέροχος γείτονας Μία κρυφή ζωή Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (μεταγλωττισμένη) Και μετά χορέψαμε Ava:Επικίνδυνη ομορφιά Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς Ενα ψηλό κορίτσι Ο γαμπρούλης μας Ραντεβού στο Belle Epoque Blade Runner 2049 Ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι (μεταγλωττισμένη) Μια νύχτα μαγική Τσάιναταουν Προσοχή! Δημόσιος κίνδυνος! Ελα οπως είσαι Σώμα Χριστού Απόστρατος Το κλαμπ των χωρισμένων Ντούλιτλ (μεταγλωττισμένη) Μετά τα μεσάνυχτα Ενα τέλειο σχέδιο Το κόλπο του αιώνα Ελ Τόπο Εγκλημα κάτω από τον ήλιο Express Scopelitis Ο πατέρας του στρατιώτη Ψυχρά κι ανάποδα II (μεταγλώττισμένη) Η Χάνα και οι αδελφές της Η γη του μέλιτος Είμαι η Κούβα Κατηγορώ...! Τζότζο Joker Στα μαχαίρια Έκλειψη Το κλουβί με τις τρελές Οι αόρατες Οι μεταφραστές Νέοι είστε και φαίνεσθε Μικρές κυρίες Made in Italy Μητέρα Οδός Μαλασάνια 32 Μνήμες φόνων Miss απειθαρχία Ένας προφήτης, μα τι προφήτης Νοσταλγία Οχι άλλο καλοκαίρι Φύγαμε (μεταγλωττισμένη) Πόνος & δόξα Παράσιτα Pari Περσόνα Γυμνοί στον ήλιο Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες Το χέρι που σκοτώνει Sonic Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Μετα - Μορφωμένοι πράκτορες (μεταγλωττισμένη) Η κατάσταση των πραγμάτων Ο πλανήτης του Γουίλι (μεταγλωττισμένη) Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου Ο σκοτεινός ιππότης Οι νεκροί δεν πεθαίνουν Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας Η απίστευτη ιστορία του γιγάντιου αχλαδιού ( μεταγλωττισμένη) Οι δολοφόνοι του Γκόγια Το Κυνήγι Ληστεία αλά Ιταλικά Η τελευταία ταινία The Matrix Η νύχτα του κυνηγού Η δίκη Το κυνήγι του κλέφτη Toy Story 4 (μεταγλωττισμένη) Ενα ντιβάνι στην Τυνησία Ο μπάτσος 22 Ιουλίου Αβάνα, η πόλη των κατασκόπων Παράθυρο στη θάλασσα Winona Original Τίτλος 12 Angry Men A Beautiful Day in the Neighborhood A Hidden Life Abominable (dubbed) And Then We Danced Ava Ballad for a Pierced Heart Beanpole Beaux-parents Belle Epoque Blade Runner 2049 Captain Sabertooth and The Magic Diamond (dubbed) CHAMBRE 212 Chinatown Classe Tous Risques Come As You Are Corpus Christi Defunct Divorce Club Dolittle (dubbed) Don't look now El plan El robo del siglo El Topo Evil Under the Sun Express Scopelitis Father of a Soldier Frozen II (dubbed) Hannah and Her Sisters Honeyland I am Cuba J'Accuse Jojo Rabbit Joker Knives Out L'eclisse La Cage aux Folles Les invisibles Les traducteurs Les vieux fourneaux Little Women Made in Italy Madeo Malasaña 32 Memories of Murder Misbehaviour Monty Python's Life of Brian Nostalghia Odio l'estate Onward (dubbed) Pain and Glory Parasite Pari Persona Plein Soleil Sex, Lies, and Videotape Shadow of a Doubt Sonic the Hedgehog (dubbed) Spies in Disguise (dubbed) State of Play Terra Willy: Planète inconnue (dubbed) That Obscure Object of Desire The Dark Knight The Dead Don't Die The Discreet Charm of the Bourgeoisie The Giant Pear (dubbed) The Goya Murders The Hun The Italian Job The Last Movie The Matrix The Night of the Hunter The Trial To Catch a Thief Toy Story 4 (dubbed) Un divan à Tunis Un Flic Utøya: July 22 Wasp Network Window to the Sea Winona Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΙΓΛΗ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΣΤΕΡΙ (πρώην ΙΛΙΟΝ) ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική