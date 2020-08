View this post on Instagram

Κρατώντας μιά μηχανή λήψης super 8 , είναι σαν να κρατάς τον πιο προσωπικό κινηματογράφο του 20ου αιώνα. Τότε που και η πιο απλή καταγραφή κινούμενης εικόνας είχε απαιτήσεις και Αρα χρειαζόταν προετοιμασία και σκέψη. Δεν νοσταλγώ απλά έτυχε σήμερα να περάσει από μπροστά μου αυτή η φωτογραφία που αν θυμάμαι καλά τραβήχτηκε τουλάχιστον πριν 15 χρόνια.