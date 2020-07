Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι του Φορτ Λοντερντέιλ της Φλόριντα, μόλις είδαν τον Τζακ, ένα μικρό καγκουρό το οποίο το είχε σκάσει από το σπίτι του ιδιοκτήτη του, να τρέχει ανέμελο ανάμεσά τους.

Όμως ο Τζακ φαίνεται να κινδύνεψε γιατί βρέθηκε κοντά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε έναν πολίτη της περιοχής να καλέσει αμέσως την αστυνομία.

Ωστόσο, οι Αρχές, όταν ο ίδιος κάλεσε την Άμεση Δράση, νόμιζαν αρχικά ότι ο άνθρωπος τους κάνει πλάκα.

Στο σημείο, όπου εντοπίστηκε το καγκουρό, κατέφθασαν αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν να πιάσουν τον… άτακτο Τζακ. Και δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, μιας και ο ίδιος δεν πρόβαλε σοβαρή αντίσταση.

Αφού τον περικύκλωσαν οι αστυνομικοί, που φαίνονταν να το διασκεδάζουν, του πέρασαν στον λαιμό ένα λουρί και τον μετέφεραν στον στάβλο όπου φιλοξενούνται τα άλογα της έφιππης αστυνομίας.

KANGAROO IN CUSTODY: Authorities in South Florida are trying to figure out how a marsupial ended up hopping through the streets of Fort Lauderdale. https://t.co/Npe9HFXeYF pic.twitter.com/yieVzZwFdm

— ABC News (@ABC) July 16, 2020