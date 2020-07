View this post on Instagram

🔥 Ο former FBI hostage negotiator Chris Voss λέει ότι οταν 2 ή παραπάνω μέρη κάτσουν στο «τραπέζι» της διαπραγμάτευσης, συνήθως αυτος που θα χάσει είναι αυτος που θα μιλήσει πρώτος. Το ίδιο μου έλεγε και ο πατέρας μου όποτε ηταν να μιλήσω για να κλείσω μια δουλειά… «Άκου πρώτα.» Ακούω λοιπόν… • #ΚωστασΒουτσας #Voutsafamily #mydad #lifelessons #loveforever #fatherdaughter #theodoravoutsa • • #thingsmyfathertoldme • • • • • In a negotiation, usually the first person to talk is the person who is going to lose. As my dad used to tell me before I would book a job, “Listen first.” • I am listening… • • • • • • #photography #ariskamarotos #director #thevisibilitystudio #theodoravoutsacreation #visual #content #picoftheday #instapic #instagram #editing #green #Amsterdam #selfworth #αξιζω ♥️♾